Rekorderlös: Pink-Floyd-Gitarre für 14,5 Millionen Dollar versteigert

Ebenfalls bei der Irsay–Versteigerung kam nun auch Cobains Fender Mustang unter den Hammer, bekannt aus dem Musikvideo zu «Smells Like Teen Spirit». Dem Bericht zufolge war das Instrument sogar mit dem höchsten Preispotenzial in den Saal gegangen – galt es im Vorfeld doch als teuerstes je versteigerte E–Gitarre, nachdem sie 2022 für 4.550.000 Dollar verkauft worden war. Am Ende erzielte die Mustang fast sieben Millionen Dollar – ein beachtlicher Preis, der an jedem anderen Auktionstag für Schlagzeilen gesorgt hätte. Neben der Black Strat aber wirkte es fast schon wie ein Schnäppchen.