Rekordkurs! Beyoncé schreibt mit «Cowboy Carter» Country-Geschichte

Diese prestigeträchtige Auszeichnung fehlt ihr noch

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Beyoncé Geschichte schreibt. In ihrer langen Karriere hat die Sängerin bereits unzählige Rekorde aufgestellt. Die Grammy Awards, einer der wichtigsten Musikpreise der Welt, sind heute etwa fest in der Hand Beyoncés. Seit der ersten Nominierung im Jahr 2000, damals noch mit ihrer Girlgroup Destiny's Child, wurde die Künstlerin in den unterschiedlichsten Kategorien ausgezeichnet. Niemand sonst wurde in der Geschichte der Verleihung so häufig wie Beyoncé geehrt: 32 der begehrten Trophäen stehen seit vergangenem Jahr in ihrem Schrank.