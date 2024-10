Rekordquote: «Gefragt - Gejagt» dieses Jahr so beliebt wie nie

«Gefragt – Gejagt» hat die Zuschauer in diesem Jahr erneut begeistert, aber auch emotional berührt. Am 4. Oktober läuft nach fünf Monaten und 95 regulären Folgen das Staffelfinale, bevor die Quizshow in die Winterpause geht (18:00 Uhr, das Erste). Alexandra Bommes (48) konnte auch dieses Mal wieder starke Quoten für die ARD einfahren.