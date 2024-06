R.E.M. zum ersten Mal seit über 15 Jahren wieder auf der Bühne

Die ikonische Band R.E.M. ist zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder gemeinsam aufgetreten. Anlass war die Aufnahme von Michael Stipe (64), Bill Berry (65), Peter Buck (67) und Mike Mills (65) in die Songwriters Hall of Fame. Am Donnerstag (13. Juni) gaben die vier Mitglieder der Alternative Rock Band ihren legendären Hit «Losing My Religion» bei der Aufnahmezeremonie zum besten, wie «Billboard» berichtet.