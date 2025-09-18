Remake von «Miami Vice» nimmt Formen an

Geht damit der Höhenflug von Regisseur Kosinski weiter? Seine letzten Filme waren allesamt Kassenschlager: «Top Gun: Maverick» (2022) mit Tom Cruise (63) spielte über eine Milliarde Dollar ein. Sein neuester Film «F1» mit Brad Pitt (61) war der erste Kinohit für Apple. Dieser hat schon über 600 Millionen Dollar eingespielt.