Renaissance der Polka Dots: Dieser Print dominiert den Sommer 2024

Feminine Kleider mit Polka–Dot–Print

Feminin und verspielt präsentieren sich Kleider mit schwarz–weissem Polka–Dot–Print. Besonders im Trend liegen dazu in Kombination Details wie Rüschen, Volants und Schnitte, die die Taille oder das Dekolleté betonen. Diese Kleider sind perfekt für sommerliche Tage und verleihen jeder Trägerin einen romantischen und zugleich modischen Touch. Am besten trägt man dazu schlichte Accessoires, um den Look nicht zu überladen und den angesagten Print in den Vordergrund zu stellen.