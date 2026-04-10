Renata Lusin meldet sich aus Kreisssaal: Kommt das Baby noch heute?

«Oh mein Gott, jede dreieinhalb Minuten ungefähr 30 Sekunden», sagt Renata Lusin in einem Clip, der vor 5 Stunden offenbar im heimischen Badezimmer aufgenommen wurde. Die Tänzerin wollte sich eine Wanne einlassen. Ob sie noch dazu kam, ist unklar. Denn nur zwei Stunden später meldet sich Lusin aus dem Krankenhaus. In einem roten Jogging–Outfit läuft sie einen Gang entlang. Ihr Partner, der ebenfalls durch «Let's Dance» bekannte Valentin Lusin (39) fragt sie, ob sie statt dem Fahrstuhl die Treppen nehmen will. Sie winkt lachend ab.