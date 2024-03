Renata Lusin verlässt mit Tochter Stella das Krankenhaus

Familienplanung scheint noch nicht abgeschlossen

«So sehen glaube ich die glücklichsten Eltern der Welt aus», erzählte zudem Valentin Lusin, der mit seiner Ehefrau und mit seiner Tochter im Arm vor dem Krankenhaus steht, in die Kamera. «Wir sind jetzt aus dem Krankenhaus raus und fahren jetzt nach Hause», erklärte Renata Lusin und fügte an: «Wir werden uns ausführlich morgen melden.» Der Dank der Lusins ging auch an das Florence–Nightingale–Krankenhaus in Düsseldorf, wo die beiden «mit unserem zweiten Kind irgendwann auf jeden Fall auch hier entbinden» werden, betonte Renata Lusin.