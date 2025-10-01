Renata und Valentin Lusin: «Let's Dance»-Stars werden wieder Eltern

Die Erfahrung belastet sie offenbar auch heute noch: Als sie von der erneuten Schwangerschaft erfahren habe, sei sie zunächst «sehr nüchtern» gewesen, sagt Lusin der «Bild». «Ich glaube, der Körper schützt dich nach so vielen Rückschlägen vor neuer Enttäuschung und Schmerz. Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert.»