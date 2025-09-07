René Adler: TV-Rolle in der Serie seiner Ehefrau Lilli Hollunder

Hollunder gibt zudem einen Einblick in ihr Familienleben, in dem «kein Tag aussieht wie der andere und nichts weit im Voraus planbar ist». Ihr Ehemann sei viel weg und sie selbst habe jeden Tag unterschiedliche Zeiten und ein anderes Pensum. Deshalb müsse «ein Zahnrad in das andere greifen». Zudem gibt es Hilfe von einer Nanny, «ohne die das alles nicht möglich wäre». Die Familie hat derzeit auch noch ein grosses Projekt: die Sanierung eines Hauses. Aktuell tankt die Schauspielerin neue Kraft dafür bei einer Auszeit mit ihrer Mutter und ihren Schwestern in ihrer Lieblingsstadt Rom.