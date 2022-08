Renée Zellweger ist kein Fan von Anti-Aging-Produkten

Renée Zellweger (53) hat in einem neuen Interview die Werbung für Anti-Aging-Produkte kritisiert. Im Gespräch mit der «Sunday Times» erklärt sie, dass diese Anzeigen «uns sagen, dass wir nicht unserem wirklichen Alter entsprechend aussehen müssen, wenn wir all ihre Cremes, Korrekturen und ihren Müll kaufen, den sie vermarkten». Weiter fragt die zweifache Oscarpreisträgerin: «Wollen Sie sagen, dass ich mit 53 Jahren nicht mehr wertvoll bin? Ist es das, was Sie sagen wollen?»