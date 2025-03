Neben Christoph Waltz

Renée Zellweger stösst zum Cast von «Only Murders in the Building»

Renée Zellweger tritt der Riege der Hollywoodstars von «Only Murders in the Building» bei. Die fünfte Staffel der beliebten Serie wird auch Christoph Waltz in einer Gastrolle zeigen. Die Produktion hat bereits in New York begonnen.