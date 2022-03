Renée Zellweger verdankt einem «glücklichen Zufall» ihre neue Liebe

Eine Realityshow führte Renée Zellweger zum Liebesglück

Nach dem Tod ihrer langjährigen Managerin und PR-Beraterin Nanci Ryder (1952-2020) befand sich die 52-Jährige mitten in der Trauerphase, als sie im Fernsehen die Realityshow «Celebrity IOU» sah. In der Sendung revanchieren sich Promis bei wichtigen Menschen in ihrem Leben, indem sie ihnen eine Freude bereiten. In der Folge, die Zellweger im TV sah, überraschte Brad Pitt (58) eine Angestellte mit einer neuen Garage.