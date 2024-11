Renée Zellweger zurück als «Bridget Jones»: Trailer zu Teil vier da

Sie ist zurück: Renée Zellweger (55) in ihrer ikonischen Rolle als verzweifelte Singlefrau Bridget Jones. Der vierte Teil «Bridget Jones – Verrückt nach ihm» startet bundesweit am 27. Februar 2025 in den Kinos und verspricht ein neues Kapitel ihrer romantisch–verrückten Abenteuer. Einen ersten Vorgeschmack liefert der Trailer zum Film, der jetzt veröffentlicht wurde.