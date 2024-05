«Rentierbaby»-Star sah seine Stalkerin nicht als «Bösewicht»

Ist diese Frau die «echte» Martha Scott?

Kurz nach dem Start von «Rentierbaby» hatten findige Internet–Detektive die Frau, die Gadd über Monate gestalkt hatte, ausfindig gemacht. Der Schauspieler bat Zuschauerinnen und Zuschauer anschliessend in einem Statement auf Instagram, nicht über die wahren Identitäten der Charaktere in «Rentierbaby» zu spekulieren. «Das ist nicht der Sinn unserer Show», schrieb er. Im Interview mit dem britischen «Guardian» sagte er zudem, er habe einige Ereignisse verändert, um «dramatische Höhepunkte zu schaffen», alles sei aber an wahre Gegebenheiten aus seinem Leben angelehnt.