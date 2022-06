Reporterin Antonia Rados beendet TV-Karriere bei RTL

Nach 25 Jahren heisst es bei RTL Abschied nehmen von Antonia Rados (69). Wie der Sender bekannt gab, wird die Reporterin und Journalistin ihre dortige TV-Karriere nach 25 Jahren an den Nagel hängen. Zuletzt war Rados im Frühjahr für RTL und n-tv in der Ukraine im Einsatz. «Mehr als ein Vierteljahrhundert war RTL meine journalistische Heimat und ich habe all die Jahre gerne für den Sender gearbeitet», wird Rados in der Mitteilung zitiert.