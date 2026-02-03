«Requiem for Selina»: Dramaserie über den Aufstieg der Beauty-Blogs

Selina ist noch ein Teenager, als sie ihren Beauty–Blog unter dem Pseudonym «Celina Isabelle» beginnt. Sie schreibt über sich und ihr Leben, bleibt dabei aber oft nicht bei der Wahrheit und wird auch gerade wegen ihres Blogs zum Ziel von Anfeindungen ihrer Mitschülerinnen. Besonders in den ersten Episoden kann man als Zuschauerin oder Zuschauer durchaus Mitleid mit dem Mädchen haben, das glaubt, sein Wert sei von Schönheit abhängig. Doch je weiter Selina in der skandinavischen Blogger–Szene aufsteigt, desto skrupelloser wird sie. Andererseits wird sie auch zum Spielball jener, die erkannt haben, wie man mit ihr Geld verdienen kann.