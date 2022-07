«Resident Evil»-Serie bei Netflix: Was Fans nicht erwarten dürfen

Die erste Staffel geht am 14. Juli bei dem Streamingdienst an den Start. Die acht rund einstündigen Episoden spielen zwar im «Resident Evil»-Universum, Fans dürfen aber nicht erwarten, dass die Serie eine der bekannten Storys erzählt. «Die Spiele sind unsere Hintergrundgeschichte», erklärte Showrunner Andrew Dabb laut der US-Zeitschrift «Entertainment Weekly» im Mai. «Alles, was in den Spielen passiert, existiert in dieser Welt.» Inbegriffen sei demnach etwa auch alles aus dem 2021 erschienenen «Resident Evil Village».