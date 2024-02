Resistente Stärke: Was steckt hinter dem Ernährungshype?

Gut zubereitet: resistente Stärke nutzen

Vor allem Lebensmittel wie grüne Bananen, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und bestimmte Sorten von Reis und Nudeln sind reich an dieser speziellen Form von Stärke. Auch einige Kartoffelsorten enthalten resistente Stärke, besonders wenn sie gekocht und dann abgekühlt werden, wie in Kartoffelsalat. Um die Vorteile resistenter Stärke zu nutzen, ist es wichtig, die Lebensmittel richtig zuzubereiten. Grüne Bananen können zum Beispiel zu Smoothies hinzugefügt werden, während Hülsenfrüchte eingeweicht und dann gekocht werden sollten, um ihre Verdaulichkeit zu verbessern. Vollkornprodukte sollten nicht übermässig verarbeitet werden, um die Menge an resistenter Stärke zu erhalten, und Reis kann durch Kochen und anschliessendes Abkühlen resistent werden. Bei Kartoffeln ist es ratsam, sie zu kochen und dann zu kühlen, bevor sie gegessen werden, um den Gehalt an resistenter Stärke zu erhöhen.