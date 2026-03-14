Rettet Bradley Cooper den neuen «Ocean's»-Film?

Springt Bradley Cooper (51) ein, um ein mit Spannung erwartetes Projekt zu retten? Laut dem US–Branchenmagazin «Deadline» ist der Hollywoodstar im Gespräch, das Drehbuch für das «Ocean's»–Prequel von Warner Bros. zu schreiben und Regie zu führen. Zuvor war Lee Isaac Chung (47) in dieser Rolle ausgestiegen.
Cooper soll das Projekt auf Kurs halten, damit noch vor Jahresende gedreht werden könne, berichtet «Deadline». Es gibt ausserdem Gerüchte, dass der Schauspieler eine Hauptrolle übernehmen könnte, aber auch hier gibt es dem Bericht zufolge noch keinen Vertrag. Margot Robbie (35) ist als Hauptdarstellerin für den Film vorgesehen.
«Twisters»–Regisseur Lee Isaac Chung hatte das Projekt gemeinsam mit Robbie entwickelt, die auch als Produzentin über ihre Firma LuckyChap an dem Film beteiligt ist. Trotz des Abgangs des Filmemachers lobten die Verantwortlichen die gemeinsame Zeit.
«Lee Isaac ist ein einzigartiges Regietalent, dessen Vision und Zusammenarbeit für Warner Bros. und LuckyChap auf diesem Weg unschätzbar wertvoll waren. Unsere Erfahrung mit ihm hat unsere Begeisterung für künftige gemeinsame Projekte nur noch vertieft», hiess es in einer gemeinsamen Erklärung von Warner Bros. und LuckyChap.
Ein Franchise mit Erfolgsgeschichte
Die «Ocean‹s»–Reihe hat eine bemerkenswerte Kinohistorie: Sie startete 1960 mit «Frankie und seine Spiessgesellen» («Ocean›s Eleven») und dem sogenannten Rat Pack rund um Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin. Steven Soderbergh holte die Heist–Saga 2001 zurück auf die Leinwand – mit George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia und Julia Roberts in einer neuen Trilogie. 2018 folgte mit «Ocean's 8» eine rein weiblich besetzte Variante, die Sandra Bullock, Anne Hathaway und Cate Blanchett vereinte.
Neben dem Prequel ist auch ein vierter Teil der «Ocean's»–Reihe mit Original–Schauspielern geplant. David Leitch, der Regisseur hinter Erfolgen wie «The Fall Guy» und «Bullet Train», soll die Inszenierung des neuen Films übernehmen. Die Produktion soll im Oktober 2026 beginnen.