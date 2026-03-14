Rettet Bradley Cooper den neuen «Ocean's»-Film?

Cooper soll das Projekt auf Kurs halten, damit noch vor Jahresende gedreht werden könne, berichtet «Deadline». Es gibt ausserdem Gerüchte, dass der Schauspieler eine Hauptrolle übernehmen könnte, aber auch hier gibt es dem Bericht zufolge noch keinen Vertrag. Margot Robbie (35) ist als Hauptdarstellerin für den Film vorgesehen.