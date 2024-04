Reunion: «Pulp Fiction»-Stars feiern zusammen 30-jähriges Jubiläum

Thurman, die in dem Film von Quentin Tarantino (61) aus dem Jahr 1994 die Figur Mia Wallace spielte, kam in einem schwarzen Look. Sie trug ein enges Oberteil unter einer Jacke sowie eine weite Hose, einen Gürtel mit grosser silberner Schnalle und Sandalen. Travolta (alias Vincent Vega) setzte ebenfalls auf ein legeres Outfit: Er zeigte sich in einem schwarzen Jackett, dunklem Pullover und Jeans bei dem Event. Jackson, in «Pulp Fiction» als Jules Winnfield zu sehen, kam in einem langen weissen Hemd mit gemustertem Saum, grauer Hose und Sneakers. Dazu kombinierte der Schauspieler Hut und dunkle Brille.