«Revenge-»Stars Josh Bowman und Emily VanCamp: Das zweite Baby ist da

Die zweite Tochter heisst Rio Rose

Die Kanadierin verkündete die schöne Nachricht am 14. April auf Instagram und verriet, dass ihre zweite Tochter bereits am 12. März geboren wurde. «Willkommen auf der Welt, kleines Mädchen», schrieb die stolze Mutter zu einem Schwarz–Weiss–Foto, das einen Ausschnitt des Baby–Gesichtes und zwei kleine Finger zeigt. Dazu teilte sie den Namen mit: Rio Rose. «Wir lieben dich so sehr», fügte sie garniert mit roten Herzen hinzu.