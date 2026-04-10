Revival von «Malcolm Mittendrin»: Der gleiche Wahnsinn

Deswegen ist das «Malcolm Mittendrin»–Revival sehenswert

Nicht jedes TV–Revival hat bislang Fans von früher überzeugt. Doch die Rückkehr von «Malcolm Mittendrin» schneidet hier erfreulicherweise sehr viel besser ab als viele andere Wiederbelebungsversuche. Schon von den ersten Momenten der Serienrückkehr an ist der respektlose, absurde Humor des Originals wieder zu spüren. Das geht schon los, wenn Vater Hal über einen längeren Zeitraum oberkörperfrei zu sehen ist und der grosse «Breaking Bad»–Star Bryan Cranston damit zu sagen scheint: Sehr her, ich bin für jede Schandtat zu haben.