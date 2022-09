Reynolds und Jackman «beantworten» Fragen zum Wolverine-Comeback

Reynolds übernimmt daraufhin wieder und erklärt: «‹Logan› spielt im Jahr 2029. Es ist eine komplett andere Sache. Logan ist in ‹Logan› gestorben. Das rühren wir nicht an.» Doch als das Duo schliesslich anfängt, den Plot von «Deadpool 3» nachzuerzählen, kommt ihnen Wham! beziehungsweise deren Hit «Wake Me Up Before You Go Go» in die Quere. Wild gestikulierend spielen die beiden ihre kommenden Action- und Kampfszenen nach, was sie nebenbei sagen, ist jedoch nicht zu hören.