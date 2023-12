Rezepte zum Angeben: Fünf Winter-Cocktails für das Weihnachtsfest

Rotwein, Aperol Spritz, Wild Berry Lillet oder Glühwein – allesamt beliebte Drinks für den besinnlichen Weihnachtsabend. Wer in seine Cocktail–Auswahl jedoch ein wenig Abwechslung bringen möchte, findet hier Inspiration. Matthias Knorr, Inhaber und Geschäftsführer der Barschule München, hat im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news fünf Winter–Cocktails parat, die uns endgültig in Weihnachtsstimmung versetzen.