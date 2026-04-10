Rhabarberkuchen mit Baiser-Topping

Zubereitung (ca. 90 Minuten)

1. Das Mehl mit dem Zucker und der Prise Salz in einer Schüssel vermischen. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und in die Mehlmischung einarbeiten, bis eine krümelige, sandige Masse entsteht. Das Eigelb und das eiskalte Wasser hinzufügen und alles zügig zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.