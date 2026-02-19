Rhea Harder-Vennewald im Jubiläumsinterview: «Einfach nur WOW!»

Mit der Episode «Dreckiger Deal» feiert die ZDF–Serie «Notruf Hafenkante» (seit 2007) am 19. Februar ihre 500. Folge – ein stolzer Meilenstein für das Team rund um das fiktive Hamburger Polizeikommissariat 21. Die Berliner Schauspielerin Rhea Harder–Vennewald (49), seit der ersten Stunde als Franzi Jung dabei, blickt im Gespräch mit spot on news auf zwei Jahrzehnte Hafenkante zurück – mit viel Stolz, Humor und norddeutscher Gelassenheit. «Einfach nur WOW! Ich bin sehr dankbar für die vielen treuen Fans die es uns ermöglichen, so viele Folgen ‹Notruf Hafenkante› drehen zu können», sagt sie.