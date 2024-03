Riccardo Simonetti: Deshalb kriegt niemand seinen Verlobten zu sehen

Am 21. November 2023 liess Riccardo Simonetti (31) auf Instagram seine Liebes–Bombe platzen. Mit spürbarer Begeisterung informierter er seine rund 500.000 Followern über ein erfreuliches Ereignis in seinem Privatleben: «Ich habe lange darüber nachgedacht, ob und wie ich euch das mitteile, aber ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Also legen wir los: Wir sind verlobt.» Auf dem beigefügten Foto streckte er stolz seinen glitzernden Ring in die Kamera, während sein Verlobter Steven nur schemenhaft hinter seinen Fingern zu erspähen war. Warum er sich gut überlegte, diese frohe Nachricht öffentlich zu machen und auch auf weiteren Fotos nie das Gesicht seines Verlobten zeigt, erklärte der aus TV–Shows wie «ZDF–Fernsehgarten» oder «Legendär» bekannte Moderator nun auf Instagram.