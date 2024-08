Riccardo Simonetti feiert Hochzeit mit dem Mann seiner Träume

Unter den Gästen befanden sich offenbar unter anderem auch die Moderatorin Sylvie Meis (46) sowie ihre Kollegin Palina Rojinski (39). Letztere veröffentlichte Aufnahmen vom Vortag, an dem es ein BBQ gab, zu denen sie schrieb, die Liebe Simonettis feiern zu wollen. Meis, die auch schon am Junggesellenabschied des 31–Jährigen teilnahm, erklärte in einem Kommentar zu Simonettis' erstem Beitrag: «Oh Babe, ich bin so so glücklich für dich und Steven. Kann es kaum erwarten, dich später zu sehen und die Liebeszeremonie mitzuerleben.»