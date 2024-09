Riccardo Simonetti: «Gewalt kann in jeder Beziehung vorkommen»

Auch in Partnerschaften, die nicht dem heterosexuellen Beziehungsmodell entsprechen, ist Gewalt keine Seltenheit. Wie würden Sie hier den Status Quo der Aufklärung und Forschung beschreiben?

Simonetti: Gewalt kann in jeder Beziehung vorkommen, unabhängig von der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität der Partner. Meist findet sie im Verborgenen statt, Forschung und Aufklärung gibt es wenig. Insbesondere bei Gewalt ausserhalb heteronormativen Beziehungen. Die von YSL Beauty 2023 durchgeführte Studie rund um die LGBTQIA+ Community hat hier ein wichtiges Zeichen gegen diese existente Forschungslücke gesetzt. Denn: Rund 39% der Befragten der LGBTQIA+ Community in Deutschland wissen nicht, wo sie Unterstützung bei Gewalt in Partnerschaften erhalten können. Solche Erkenntnisse sind in meinen Augen unglaublich wichtig – denn nur so können Massnahmen daran anknüpfend wirkungsvoll ergriffen werden. Wir müssen in der Prävention von Gewalt breiter aufgestellt sein und alle Beziehungsformen berücksichtigen, aber auch das Netzwerk an Hilfs– und Beratungsstellen weiter ausbauen.