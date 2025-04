Riccardo Simonetti: Homophobe Anfeindungen wegen «Sesamstrasse»-Besuch

Doch gab es seither auch eine Welle an positiven Nachrichten für Simonetti. Etwa bei Instagram, wo der Kommentarbereich noch aktiv ist, heisst es in einem der Top–Kommentare: «Wir brauchen viel mehr selbstbewusste und bei sich angekommene Menschen, mehr Akzeptanz und Liebe!» Die Anfeindungen gegen den Star würden zudem erst recht beweisen, wie notwendig sein Auftritt in der «Sesamstrasse» auch im Jahr 2025 noch sei.