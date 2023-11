Riccardo Simonetti über Heidi Klum: «Ich fand das Kostüm richtig cool»

«Bequem war es nicht wirklich»

Riccardo Simonetti war bereits zum zweiten Mal bei der Halloween–Party. Im vergangenen Jahr kam er als Sängerin Cher (77), die sein Outfit sogar bei Twitter kommentiert hatte. In diesem Jahr verkleidete er sich als König Triton. «Ich war inspiriert vom neuen Arielle–Film und wollte ihren Vater in jungen Jahren darstellen, dafür habe ich mir extra ein Kostüm und eine Krone anfertigen lassen», erzählte er. Und fügte lachend hinzu: «Bequem war es nicht wirklich, aber Spass hat es trotzdem gemacht.» Auch, dass ein Tokio–Hotel–Bandkollege von Klums Ehemann Tom Kaulitz (34) die gleiche Idee hatte, nahm er mit Humor. «Er hat meinen Look gestohlen», kommentierte er ein gemeinsames Foto mit Georg Listing (36) in seiner Instagram–Story. Dort verriet er auch, dass das Kostüm zum Sitzen ziemlich ungeeignet war. Die Fahrt zum New Yorker Nachtclub «Marquee» war deshalb nicht so angenehm.