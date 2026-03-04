Riccardo Simonetti: Warum Selfcare bei Männern immer noch ein Tabu ist

Ich denke aber auch, transparent zu sein, ist sehr wertvoll. Zu sehen, dass Menschen nicht den ganzen Tag perfekt aussehen, hilft. Und auch wenn ich finde, es geht manchmal zu viel um Eingriffe und Co., finde ich es gut, dass online so viel über Facelifts aufgeklärt wird. Das zeigt: Menschen werden nicht über Nacht schön, sondern haben eine lange Prozedur hinter sich. Was nicht unbedingt bedeutet, dass mich das abschreckt – ich werde später bestimmt auch mal ein Facelift machen lassen. Ich hoffe allerdings, ich habe noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte, bevor ich das für nötig empfinde.