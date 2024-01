Rice Water: Der TikTok-Beautytrick für strahlende Haut

In der asiatischen Kultur wird Rice Water seit Hunderten von Jahren in der Schönheitspflege eingesetzt. Über TikTok ist daraus jetzt ein viraler Beauty–Trend geworden. Reiswasser wird nachgesagt, dass es über nährende Vitamine und Mineralien verfügt sowie über antioxidative Eigenschaften. Das sind die Vorteile von Rice Water für die Haut und so stellt man den Gesichtstoner selbst her.