Richard Branson bedankt sich für Anteilnahme nach dem Tod seiner Frau

Letzte gemeinsame Momente

Branson gab den Tod seiner Ehefrau am 25. November bekannt. Joan Templeman wurde 80 Jahre alt. Der Gründer der Virgin Group blickte einen Tag später dann noch in einem Instagram–Beitrag auf ihren letzten gemeinsamen Moment zurück. Beide hätten im Krankhaus gelegen – er selbst wegen einer Schulterverletzung, seine Frau wegen einer Rückenverletzung. «Wir lachten darüber, wie typisch es für uns war, auf derselben Etage zu landen, wie verliebte Teenager, die sich freuen, einander wiederzufinden.» Ihr Tod kam offenbar überraschend. Sie habe ihn bei einem gemeinsamen Mittagessen noch angestrahlt. «Dann war sie plötzlich weg, schnell und schmerzlos. Und zum Glück war ich direkt an ihrer Seite. Es ist für uns alle ein grosser Trost zu wissen, dass wir zusammen waren.»