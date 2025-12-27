Richard Bransons Sohn: Weihnachtsgeschenk erinnert an verstorbene Joan

Vergangene Woche würdigte Branson seine Frau anlässlich des 36. Hochzeitstags. In einem rührenden Posting schrieb der Virgin–Chef zu einem Foto, das an ihrem 80. Geburtstag entstanden ist: «Heute ist mein und Joans Hochzeitstag. Ich erinnere mich noch an meine und Joans Hochzeit, als wäre sie gestern gewesen.» Er sei sich zwar nicht mehr sicher, was er ihr ins Ohr geflüstert hat, als das Bild aufgenommen wurde, «aber ich bin froh, dass es sie zum Lächeln gebracht hat!»