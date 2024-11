Richard Gere empfindet Liebe eher als Transaktion

«Ich trage nicht mehr so viele Schutzhüllen»

Auch die Liebe zu anderen Menschen falle ihm erst im Alter leichter, «weil ich nicht mehr so viele Schutzhüllen trage». Die meisten Erwachsenen seien nicht offen. «Sie grenzen sich ab und sind nicht imstande, diese Rüstung abzulegen», bemängelt der US–Amerikaner. «Ich habe genügend Erfahrung in der Welt gesammelt, um zu wissen, was Bedeutung hat und was nicht. Wenn ich ganz offen und ungeschützt bin, dann fühle ich mich lebendig.»