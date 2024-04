Richard Gere legt glamourösen Auftritt mit seiner Ehefrau hin

Richard Gere (74) und seine Ehefrau Alejandra (41) machen zusammen eine gute Figur. Am Mittwochabend (10. April) wurde in New York die City Harvest Gala ausgetragen. Unter den prominenten Gästen war auch der Schauspieler mit seiner Gattin. Sichtlich gut gelaunt posierte das Paar für die Fotografen und lächelte sich verliebt an.