Richard Gere produziert Filmdoku über den Dalai Lama

«Feiner Film, der eine grosse Wirkung auf die Zukunft haben kann»

Der Dokumentarfilm soll im Herbst/Winter 2024 weltweit in die Kinos kommen und versteht sich als «philosophisches Vermächtnis des Dalai Lama auf der grossen Leinwand». Co–Produzent Richard Gere wird in der Mitteilung hinsichtlich der potenziellen Wirkungskraft der Doku folgendermassen zitiert: «Dies ist ein feiner Film, der eine grosse Wirkung auf die Zukunft haben kann». Mitstreiter Moverman fügte dem hinzu: «Als Filmemacher bin ich zutiefst dankbar für die Einladung, an diesem wirklich einzigartigen Film mitzuwirken, der gütige Freundlichkeit so schön in die malerische Bildsprache des Films überträgt.»