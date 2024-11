Richard Gere: Seine Ehefrau hielt ihn für George Clooney

Silva entgegnete jedoch in dem Interview, sie habe ihn sehr wohl erkannt, was ihr Gere jedoch offenbar bis heute nicht glaubte. «Sie dachte, ich sei George Clooney, aber ansonsten wusste sie genau, wer ich war», berichtet Gere mit einer spürbaren Prise Ironie und brachte seine Gattin damit zum Lachen. Zum Beginn des Interviews berichtete Silva im Übrigen, dass sie sich bereits vor dem ersten Treffen wegen seiner Rolle in «Time Out of Mind» (2014) verliebte. Welche Version wirklich stimmt, bleibt wohl ein Geheimnis zwischen den beiden.