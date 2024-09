Richard Gere strahlt mit Sohn Homer und seiner Ehefrau in Venedig

Richard Gere als Inspiration

Zur amfAR Gala anlässlich des Filmfestivals kam Gere, der am 31. August 75 Jahre alt wurde, in einem Smoking mit schwarzer Fliege. Sein Sohn tat es ihm gleich und erschien ebenfalls in dem klassischen Look. Alejandra Silva wählte eine glamouröse Robe, die mit glitzernden Blumen–Applikationen in Blau verziert war. Das restliche Kleid bestand aus einem transparenten Stoff, was dem Look eine sexy Note verlieh. Auf der Gala wurde Richard Gere mit dem «Award of Inspiration» ausgezeichnet. «Nur wenige in der Unterhaltungsindustrie haben so viel für den Kampf gegen Aids getan wie Richard Gere», sagte amfAR–Chef Kevin Robert Frost laut «People» in einem Statement. «Sein tiefes Verlangen, denjenigen zu helfen, die am Rande der Gesellschaft stehen, machen ihn zu einer Inspiration für uns alle hier bei amfAR.»