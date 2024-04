Richard Gere über neues Leben: «Um halb zehn sind wir alle im Bett»

Homer stammt aus Geres vorangegangener Ehe mit Carey Lowell (63), die von 2002 bis 2013 bestand. Von 1991 bis 1995 war er zuvor mit dem Supermodel Cindy Crawford (58) verheiratet. 2018 heiratete Richard Gere dann Alejandra Silva. Ihr erster gemeinsamer Sohn wurde im Februar 2019 geboren. Ein Jahr später wurde das Paar erneut Eltern eines Sohnes. Silva brachte ebenfalls ein Kind mit in die Ehe: Sie hat mit ihrem ersten Ehemann einen Sohn, der 2012 zur Welt kam. Zusammen mit den jüngeren Kindern wird das Paar nun bald nach Madrid gehen. «Sie war sehr grosszügig und hat mir sechs Jahre in meiner Welt geschenkt, also finde ich es nur fair, dass ich ihr mindestens weitere sechs Jahre in ihrer Welt schenke», sagte Gere der «Vanity Fair» über seine Ehefrau.