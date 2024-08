Richard Gere wird 75: So schön, so mutig, so klug

Der Hollywoodstar hat in seiner über 50–jährigen Karriere nicht nur den romantischen Schönling und Frauenliebhaber gespielt, sondern auch korrupte Polizisten («Internal Affairs»), einen schmierigen Wall–Street–Banker («Arbitrage»), einen IRA–Aktivisten («Der Schakal»), CIA–Agenten («The Double – Eiskaltes Duell») oder einen Obdachlosen («Time Out Of Mind»). Die Rolle des Gordon Gekko im Film «Wall Street» hat er 1987 abgelehnt, was er später bereute.