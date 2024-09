Richard Gere: Zum Geburtstag macht ihm seine Frau eine Liebeserklärung

«Die Reise, die wir geteilt haben, die wunderschöne Familie, die wir aufgebaut haben, und die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, sind mehr, als ich mir jemals hätte erträumen können. Du machst mein Leben in jeder Hinsicht besser, und ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben», schwärmt die 41–Jährige. Am Schluss wünscht sie sich «viele weitere Jahre der Liebe, des Lachens und des gemeinsamen Glücks. Mit all meiner Liebe, Ale.»