«Richard III»-Aufführung: Lars Eidinger verletzt Zuschauerin mit Degen

Auf Nachfrage von spot on news bestätigte die Sprecherin der Schaubühne den Vorfall: «Der Unfall passierte gestern in der letzten Szene der Vorstellung von ‹Richard III.›. Darin kämpft Richard mit einem Degen allein gegen seine Dämonen. In dieser Szene ist Lars Eidinger der Degen aus der Hand gerutscht. Der Griff traf eine Zuschauerin in der ersten Reihe am Kopf. Lars Eidinger hat daraufhin sofort die Vorstellung unterbrochen.»