Richard Lugner feiert mit Stargast Priscilla Presley beim Opernball

Meist sind sie weiblich und aus den USA, die Stargäste, die mit Bauunternehmer Richard «Mörtel» Lugner (91) beim alljährlichen Wiener Opernball in seiner Loge sitzen dürfen. Bei seiner traditionellen Pressekonferenz im kleinen Saal des Kinos in der Lugner–City lüftete er am Mittwoch nach und nach das Geheimnis um seine prominente Begleitung in diesem Jahr.