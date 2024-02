Richard Lugner verrät: Das trägt Priscilla Presley beim Opernball

«Sie ist in New York, in Brooklyn geboren», hatte Richard Lugner seinen diesjährigen Opernball–Stargast bei der traditionellen Pressekonferenz in der Lugner–City angekündigt. Sie habe ihren ersten Mann, «einen sehr bekannten Sänger», sehr früh kennengelernt und dann geheiratet. Ein Priscilla Presley gewidmeter Film werde derzeit auch in allen Wiener Kinos gespielt.