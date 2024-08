Richard «Mörtel» Lugner: Tierische Kosenamen und der Opernball

Seine letzte Gemahlin vor «Bienchen», also Ehefrau Nummer fünf, war die 57 Jahre jüngere Cathy Schmitz, genannt «Spatzi», aus Wittlich in der Eifel. Die beiden gaben sich im September 2014 standesgemäss im Kaiserschloss Schönbrunn das Jawort. Im November 2016 folgte die Scheidung. «Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre. Richard, du schienst auch für mich unsterblich zu sein. Dein Engagement, deine Willenskraft, dein Mut waren inspirierend und ansteckend. Ich danke dir von Herzen für die tolle Zeit an deiner Seite, für alles, was du mich über das Leben gelehrt hast. Du bleibst unvergessen. Gott segne dich. RIP», schrieb sie auf Instagram.