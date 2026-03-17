Richter ist krank: Zwangspause im Prozess gegen Marius Borg Høiby

Der verschobene Verhandlungstag erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Prozess in einer entscheidenden Phase befindet. Die Beweisaufnahme ist bereits abgeschlossen, und nun stehen die Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Insbesondere wurde erwartet, dass die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer fortsetzt und möglicherweise das geforderte Strafmass bekannt gibt.